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Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в Германии

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Фото: REUTERS/Chris Tedesco
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В Германии шесть человек пострадали при крушении воздушного шара. По данным полиции, инцидент произошел вечером 16 июня недалеко от города Варендорф.

Сообщается, что в корзине шара находились шесть человек. Трое получили серьезные ранения, один из них был госпитализирован на вертолете спасательной службы.

Как передает «РИА Новости», во время дождя сильный порыв ветра подхватил шар, после чего он упал на поле с высоты 10 м.

В конце марта девять человек пострадали в результате падения воздушного шара в долине Хантер-Вэлли на юго-востоке Австралии.

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