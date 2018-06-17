Овцы оккупировали пригороды Парижа

В пригородах Парижа можно увидеть, как овцы пасутся на траве возле многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что каждый месяц пастухи из городского проекта по сельскому хозяйству Обервилье выпускают овец, чтобы они могли побродить по улицам. Считается, что это помогает жителям расслабиться и снять стресс, а животным дает доступ к новым растениям.

Ранее сообщалось, что стадо овец прошлось по центру Лондона. Церемониальную отару прогнали через Лондонский мост. Это старейшая традиция англичан, которой почти 800 лет.