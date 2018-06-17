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ЦОДД призвал водителей воспользоваться 17 июня общественным траснпортом

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал водителям воспользоваться в воскресенье, 17 июня, общественным транспортом.

Причиной на странице ЦОДД в Twitter назван футбольный матч, который состоится в «Лужниках».

«Сегодня играют Германия и Мексика», — напомнили в организации, передает агентство городских новостей «Москва».

16 июня движение транспорта ограничили вблизи стадиона «Спартак» в Москве. На стадионе проходила встреча сборных Аргентины и Исландии, которая завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня. Турнир проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля. 

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