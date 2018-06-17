Во Флориде две огромные башни рухнули за 12 секунд

В Нортсайде во Флориде две градирни в результате взрыва рухнули за 12 секунд. Для сноса башен в парке Сент-Джонс-Сил-Парк потребовалось около 680 кг динамита.

За взрывом градирен наблюдали тысячи горожан. Благотворительная организация разыграла среди жителей право нажать на кнопку, которая обрушит башни. Победителем аукциона Дэвид Маон, который заплатил $6 тыс.

Подготовка к взрыву велась около десяти недель. Парк электростанций Сент-Джонс был закрыт еще в январе этого года, сообщает телеканал «Звезда».

В марте этого года с помощью управляемого взрыва в столице Кентукки, Франкфорте, было снесено самое высокое здание города — 28-этажная башня Capital Plaza.