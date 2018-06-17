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СМИ стало известно о сроках приостановки военных учений США и Южной Кореи

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Фото: REUTERS/Courtesy Ken Scar/U.S. Army
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Вашингтон и Сеул намерены до конца года объявить о приостановке широкомасштабных военных учений. 

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщило агентство Yonhap.

Источник в правительстве Южной Кореи рассказал журналистам, что власти двух государств провели консультации по данному вопросу. Речь идет о маневрах, которые обещал прекратить президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что учения возобновят, если Северная Корея не станет соблюдать ранее взятые на себя обязательства по отказу от ядерной программы.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и общий саммит со своими помощниками.

По итогам переговоров президент США заявил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Южной Кореи, однако пока речи о таком варианте не идет. 13 июня глава Госдепа Майк Помпео отметил, что во время прошедшего саммита «США ясно дали понять», что условием приостановки учений станет продолжение переговоров.

Ранее, в середине мая, власти Южной Кореи отказались участвовать в учениях Blue Lightning с привлечением стратегической авиации США из-за опасности резкой реакции со стороны КНДР.

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