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Ученые рассказали о многонациональном составе рыцарей Круглого стола

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Фото: Общественное достояние
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После недавно сделанных открытий ученые заявили, что состав рыцарей Круглого стола был более многонациональным, чем было принято считать ранее. Открытие сделано после обнаружения в замке Тингатель в Корнуолле, связанным с легендой о короле Артуре, камня с надписями и ряда артефактов.

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Как сообщила Daily Mail, на камне, являвшимся подоконником, обнаружены записи, датированные возрастом в 1300 лет. Надписи сделаны на латыни и греческом языке, кроме того, на нем обнаружены и символы христианства.

Ученые полагают, что человек, высекший на камне записи, был знаком как с неформальным стилем письма, используемым для документов, так и с формальными правилами написания книг того времени.

Также ученые из Лондонского университета нашли в Тигателе раковины устриц, турецкие чаши и стеклянные бокалы из Испании. Все обнаруженные артефакты относятся к тому же историческому периоду.

Таким образом, заключили археологи, в Тингателе была развита христианская культура, а торговые связи простирались от Атлантической Европы до восточного Средиземноморья.

В середине мая археологи обнаружили окаменевшую лошадь в ближайшем пригороде Помпей — древнем городе, погребенном под слоем вулканического пепла. Животное стало жертвой извержения Везувия, произошедшего в 79 году н.э.

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