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Дорогу к курортам Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии очистили от селя

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Фото: РИА Новости/Александр Гращенков
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Восстановлено движение на федеральной автотрассе к курортам Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии. В субботу, 16 июня, на трассу сошел селевой поток.

По данным ТАСС, сель сошел после сильных ливневых дождей, ливни прошли между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда в Карачаевском районе республики.

Селевые массы накрыли два участка дороги Черкесск–Домбай, протяженность одного была примерно 150 м, второго – 100 м.

Проезд по трассе открыли в 8:45 в воскресенье, всего с дороги убрали около 20 тыс. куб. м селя.

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