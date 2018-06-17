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Украинские депутаты запретят продажу нижнего белья по праздникам

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Фото: Depositphotos
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С инициативой запрета продажи нижнего белья во время религиозных праздников выступили депутаты городского совета Тернополя, расположенного на западе Украины.

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Инициатором стал депутат Владимир Гринда. По его словам, однажды в религиозный праздник он увидел, как на рынке продавали трусы. После этого он заявил, что подобное непозволительно с моральной точки зрения и предложил «запретить торговать трусами на Троицу, Пасху и на Рождество».

Городской глава Сергей Надал инициативу перефразировал как «дать поручение управлению торговли рекомендовать предпринимателям урегулировать торговлю во время религиозных праздников».

Как передает «Федеральное агентство новостей», идею ограничения продажи нижнего белья по праздникам поддержали 25 из 40 депутатов. 15 человек решили воздержаться от голосования по этому вопросу.

В конце мая верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о моральном облике народных депутатов.

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