Газета Los Angeles Times сменит владельца

Газета Los Angeles Times в начале следующей недели официально сменит владельца. Как в субботу, 16 июня, сообщило издание, по условиям закрываемой сделки американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян покупает газету за $500 млн у базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс) компании Tronc Inc.

Об этой сделке впервые стало известно минувшей зимой. Уточняется, что Синьсян покупает еще одно популярное калифорнийское издание — The San Diego Union-Tribune и несколько менее известных СМИ.

После продажи издания ожидается смена офиса большей части 800 сотрудников из офиса в центре Лос–Анджелеса в пригород города.

Патрик Хуан Синьсян — один из акционеров компании Tronc Inc, отмечает РЕН ТВ. После приобретения СМИ основной задачей нового владельца станет улучшение финансовой ситуации и развитие электронных версий изданий.

В феврале стало известно, что издатель Daily Mirror покупает ряд таблоидов и журналов за $176 млн.