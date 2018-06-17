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В сирийском городе российские военные раздали гуманитарную помощь

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал раздачу гуманитарной помощи в городе Эш-Шиха сирийской провинции Хама.

По данным «РИА Новости», на гуманитарную акцию собрались сотни человек.

Местные жители получили около 500 наборов: рис, муку, мясные консервы, передает «Газета.ру».

Кроме того, как рассказал представитель Центра Артур Евсеев, военные врачи РФ организовали пункт приема больных.

В феврале российские военные приехали в сирийский детский дом с гуманитарной помощью. Дети получили сотни комплектов зимней одежды и обуви и продукты.

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