ВМС Индии провели спецоперацию по постановке на якорь горящего контейнеровоза

Спецоперацию по постановке на якорь горящего судна-контейнеровоза провели SSL Kolkata провели ВМС Индии. Об этом сообщила в воскресенье, 17 июня, издание The Asian Age.

На борт контейнеровоза высадились спецназовцы, которые подготовили условия для работы членов команды, спустившихся с вертолетов позже.

Благодаря слаженным действиям судно было закреплено якорями на месте.

13 июня на SSL Kolkata, перевозившем 464 контейнера и загруженным 211 тоннами топлива после взрыва в одном из контейнеров начался пожар. Причина взрыва пока не установлена.

8 мая команда нефтяного танкера под панамским флагом, находящегося в водах Южной Кореи смогла самостоятельно потушить возгорание, возникшее на борту.