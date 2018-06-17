Лидер венесуэльской оппозиции выдвинут на Нобелевскую премию мира

Одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса, который находится под домашним арестом, стал соискателем Нобелевской премии мира, сообщает «РИА Новости».

«Глубокие убеждения и демократическая приверженность Леопольдо Лопеса к свободе и благу для всех венесуэльцев привели его к тяжелой битве против оскорбительного и незаконного режима», — заявил выдвинувший кандидатуру Лопеса норвежский депутат Грюнде Алмеланд.

Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения после того, как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек.

13 июня депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа также на Нобелевскую премию мира. Парламентарии считают, что глава Белого дома достоин награды за усилия, направленные на поиск мирного решения ядерной проблемы КНДР.