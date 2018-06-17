В Афинах митингуют защитники слова «Македония»

В Афинах на митинг собрались защитники слова «Македония». Для греков это название крупнейшего в стране региона. В 1913 году территория вошла в состав страны по Бухарестскому договору. Но в 1946 году такое же название получила одна из республик Югославии. После распада балканской соцстраны жители захотели оставить имя себе. Но греки оказались против. Они опасаются: сейчас заберут название, потом придется делиться территорией. Спор о том, кому же принадлежит топоним, продолжается уже 25 лет.