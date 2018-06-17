В США нашли 51 пропавшего без вести ребенка

Полиция округа Дженеси (штат Мичиган) обнаружила 51 ребенка, пропавшего без вести в последние несколько месяцев.

Детей нашли, проверяя дома предполагаемых торговцев людьми. Всем похищенным было менее 17 лет. Они были либо приемными детьми, либо пропали во время своего возвращения из школы.

Как сообщает Alboenews, всего пропавшими числились 76 детей. Поиски 25 оставшихся будут продолжены.

В мае сообщалось, что в Бурятии двухлетний мальчик пропал со двора при странных обстоятельствах. Через несколько дней тело ребенка обнаружили в реке.