Прямой эфир

Во Франции открыли мемориальную доску Юрию Гагарину

0
фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На небольшом острове Бендор во Франции открыли памятную доску первому в мире космонавту Юрию Гагарину.

Гагарин облетит мир
Памятники легендарному советскому космонавту до конца года появятся в шести странах

Как сообщает издание Var-Matin, островок был куплен в 50-х годах французским предпринимателем Полем Рикаром, который и пригласил туда советского космонавта.

«Рикар приглашал Гагарина на открытие аэропорта, но тот прислал телеграмму с извинениями: не смог. Зато приехал через некоторое время. Провели тут — на этом острове и на соседнем — 36 часов примерно. Это был действительно праздник! Отдыхали, наслаждались жизнью, катались на водных лыжах», — цитирует «РИА Новости» управляющего островом Франсуа-Ксавье Диаса.

Доску с именем Гагарина разместили на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис.

Примечательно, что кроме Юрия Гагарина в 1965 году на острове отдыхали и космонавты из первого космического экипажа — Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров.

В феврале сообщалось, что бронзовый бюст Гагарина появился в Антарктиде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый аэропорт в Саратовской области назвали в честь Гагарина
Тренировочную барокамеру Гагарина похитили во время реставрации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017