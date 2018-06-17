Во Франции открыли мемориальную доску Юрию Гагарину

На небольшом острове Бендор во Франции открыли памятную доску первому в мире космонавту Юрию Гагарину.

Как сообщает издание Var-Matin, островок был куплен в 50-х годах французским предпринимателем Полем Рикаром, который и пригласил туда советского космонавта.

«Рикар приглашал Гагарина на открытие аэропорта, но тот прислал телеграмму с извинениями: не смог. Зато приехал через некоторое время. Провели тут — на этом острове и на соседнем — 36 часов примерно. Это был действительно праздник! Отдыхали, наслаждались жизнью, катались на водных лыжах», — цитирует «РИА Новости» управляющего островом Франсуа-Ксавье Диаса.

Доску с именем Гагарина разместили на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис.

Примечательно, что кроме Юрия Гагарина в 1965 году на острове отдыхали и космонавты из первого космического экипажа — Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров.

В феврале сообщалось, что бронзовый бюст Гагарина появился в Антарктиде.