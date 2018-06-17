Американский студент погиб во время экскурсии в России
Студент из Техасского университета в Остине (США) погиб во время экскурсии на остров Ольхон озера Байкал. Об этом сообщили на сайте учебного заведения в субботу, 16 июня.
Элмер Ариетта скончался в результате травмы при падении.
Всего в экскурсии участвовали 20 американских учащихся.
В Иркутск отправились психологи университета для того, чтобы поддержать остальных студентов, находящихся там.
18 января в одном из домов Казани 18-летний студент Казанского федерального университета (КФУ) из Таджикистана выпал с балкона четвертого этажа, пытаясь сфотографировать себя на смартфон.