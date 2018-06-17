Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Законопроект о повышении пенсионного возраста россиян внесен в Государственную думу в субботу, 16 июня. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Цель предлагаемых законопроектом изменений – повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учётом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», – говорится в документе.

Отмечается, что повышать пенсионный возраст начнут с 2019 года и каждый год пенсионный возраст будет расти на год.

В конечном итоге, женщины должны будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильные комитеты, в соответствии с процедурой.

13 июня секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью «Известиям» заявил, что повышать пенсионный возраст надо, поскольку нагрузка на государственные финансы слишком велика. Однако нельзя допустить, чтобы повышение пенсионного возраста стало бухгалтерской операцией. Он добавил, что заняться надо и рынком труда, поскольку там очевидная возрастная дискриминация по возрасту.