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Путин простился с Говорухиным в храме Христа Спасителя

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Президент России Владимир Путин простился с режиссером Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в субботу, 16 июня.

Эпоха Говорухина
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Помимо главы государства на церемонии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, режиссер Алексей Учитель, актеры Сергей Гармаш и Леонид Ярмольник, сообщает «Газета.ру».

После церемонии прощания президент сказал журналистам, что Говорухин был «настоящим большим художником» и что он останется в его сердце навсегда.

Режиссер похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Говорухин родился в 1936 году в Березниках, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа и известен зрителям по фильмам «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последнее время он возглавлял комитет Госдумы по культуре.

Говорухин умер 13 июня на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха», где находился в связи с ухудшением состояния здоровья после того, как почувствовал себя плохо на фестивале «Кинотавр».

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