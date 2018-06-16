В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов

Почти 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково задерживаются 11 рейсов. При этом пять отменены совсем. В Шереметьево задержаны 12 рейсов, в Домодедово два рейса отменены и 10 задерживаются.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмененных и задержанных рейсов нет.

Несколькими днями ранее рейсы в московских аэропортах задерживались из-за непогоды в местах назначения.

9 июня сообщалось, что в международном терминале F аэропорта Шереметьево произошло отключение электричества.