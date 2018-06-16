Послу США в Канаде прислали письмо с белым порошком и угрозами

Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с подозрительным белым порошком и угрозами.

По данным телеканала CTV, послание пришло в дипмиссию США 14 июня.

В письме неизвестный угрожал Крафт расправой в случае, если она не покинет свой пост, а также угрожал президенту США Дональду Трампу. Канадские полицейские при содействии американских коллег начали расследование.

Экспертиза показала, что порошок из письма неопасен.

Напомним, после решения Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из стран ЕС, Мексики и Канады отношения между Оттавой и Вашингтоном обострились. На саммите G7 в Канаде Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо так и не пришли к согласию. После переговоров советник американского лидера по экономическим вопросам Ларри Кудлоу назвал действия Канады «ударом в спину».