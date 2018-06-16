Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тыс. за «сломанную жизнь»

Кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил $350 тыс. у своей бывшей девушки, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры.

Как рассказывает русская служба новостей Би-би-си, несколько лет назад Абрамовиц мечтал получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад. Для этого он даже прилетел в Лос-Анджелес на прослушивание, после чего ждал письма о его результатах, которое должно было прийти по электронной почте.

Позже Абрамовиц получил сообщение с аккаунта профессора, в котором говорилось, что прослушивание он не прошел.

Обман раскрыла случайная встреча с Гиладом, которая произошла спустя два года. Профессор поинтересовался, почему Эрик отказался от его предложения.

Сначала канадский кларнетист просто не понял, что Гилад имел в виду, но потом решил проверить свою старую почту. Оказалось, что письмо, которое получил юноша, было написано его бывшей девушкой. Она знала пароль от его личной почты и первая увидела письмо из консерватории.

Испугавшись за будущее их отношений, она сама ответила на письмо профессора, написав, что Абрамовиц отказывается от предложения. После этого она отправила своему парню новое письмо с другого аккаунта, где уведомила его о том, что он не принят на учебу.

Когда обман вскрылся, Абрамовиц подал в суд на бывшую подругу. В качестве оснований для иска он перечислил потерю репутации, лишение возможностей для образования и задержку в начале профессиональной деятельности.

Судья постановил, что бывшая возлюбленная должна выплатить ему $350 тыс. за моральный ущерб, причиненный человеку, «у которого была украдена мечта».

В апреле житель Франции был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за то, что, не справившись с чувствами после расставания с любимой, отправил ей порядка 4,5 тыс. SMS и пробрался ночью к ней в дом.