Глава Брянска пообещал построить ливневую канализацию во всем городе

Ливневая канализация будет сооружена во всем Брянске в течение нескольких ближайших лет. Об этом сообщил глава города Александр Хлиманков.

По словам Хлиманкова, ранее ливневая канализация не предусматривалась при строительстве дорог на территории города. Сейчас она была обустроена при строительстве дороги на улице Романа Брянского — она собрала почти всю воду Пятого микрорайона. Однако из-за этого на другой улице во время дождей образуются лужи, поэтому для переулка Пилотов тоже был разработан проект ливневой канализации.

В ближайшем будущем в планах реализовать строительство ливневой канализации на улице Литейной, а также закончить проект на Московском проспекте. Также будут разработаны проекты по отведению вод с улицы Дуки в районе Кургана Бессмертия, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Глава города отметил, что реализовать все работы за два года невозможно, но власти намерены изменить ситуацию в корне. Теперь осталось уладить финансовые вопросы.