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В Петербурге арестовали уснувшего в Павловском дворце вора

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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Пушкинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Дмитрия Лапаева, которого подозревают в краже экспоната в Павловском дворце.

По версии следствия, Лапаев проник ночью в Павловский дворец, где пробыл несколько часов, передает ТАСС. За это время он поспал в одном из залов, выпил спиртное в другом зале и украл статуэтку стоимостью 5 млн рублей. Затем злоумышленник покинул дворец, но его оперативно задержали полицейские. 

Павловский дворец возведен на холме рядом с рекой Славянкой в Павловске, пригороде Петербурга.

Накануне стало известно о краже картины художника Бэнкси стоимостью $35 тыс. из музея в канадском Торонто.

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