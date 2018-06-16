В Петербурге арестовали уснувшего в Павловском дворце вора

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Дмитрия Лапаева, которого подозревают в краже экспоната в Павловском дворце.

По версии следствия, Лапаев проник ночью в Павловский дворец, где пробыл несколько часов, передает ТАСС. За это время он поспал в одном из залов, выпил спиртное в другом зале и украл статуэтку стоимостью 5 млн рублей. Затем злоумышленник покинул дворец, но его оперативно задержали полицейские.

Павловский дворец возведен на холме рядом с рекой Славянкой в Павловске, пригороде Петербурга.

Накануне стало известно о краже картины художника Бэнкси стоимостью $35 тыс. из музея в канадском Торонто.