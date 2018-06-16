Летняя бесплатная библиотека появится на Елагином острове в Петербурге

Ежегодную летнюю бесплатную библиотеку планируют открыть на Елагином острове в Санкт-Петербурге 21 июня.

Расположен летний читальный зал будет недалеко от пристани и детской площадки. Праздничное мероприятие, посвященное открытию, начнется в 15:00. В этот день гостей ожидает сказочное путешествие по страницам книг, представление волшебника, мастер-класс по росписи имбирных пряников и многое другое, сообщает Санкт-Петербург.Ру.

Библиотека будет работать на бесплатной основе и без предоставления каких-либо документов. Любой желающий сможет взять понравившуюся книгу и прочесть ее в любом уголке большого парка.