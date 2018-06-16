Правительство внесло в Госдуму проект повышения пенсионного возраста

Российский кабинет министров внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о пенсионной реформе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, повышение пенсионного возраста будет поэтапным. По его достижению гражданам страны будет назначена страховая пенсия по старости.

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин», — говорится в документе.

Отмечается, что данная мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Законопроект российское правительство одобрило 14 июня. Его цель — это повышение уровня пенсионного обеспечения населения с учетом адаптации системы к новым демографическим условиям, в частности, к увеличению средней продолжительности жизни россиян.

Сейчас возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Его установили в стране в 1930-х годах.