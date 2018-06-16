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Правительство внесло в Госдуму проект повышения пенсионного возраста

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Российский кабинет министров внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о пенсионной реформе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

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Согласно документу, повышение пенсионного возраста будет поэтапным. По его достижению гражданам страны будет назначена страховая пенсия по старости. 

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин», — говорится в документе. 

Отмечается, что данная мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Законопроект российское правительство одобрило 14 июня. Его цель — это повышение уровня пенсионного обеспечения населения с учетом адаптации системы к новым демографическим условиям, в частности, к увеличению средней продолжительности жизни россиян. 

Сейчас возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Его установили в стране в 1930-х годах.

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