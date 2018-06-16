Двухметровый 12-летний баскетболист озадачил пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео игры школьной баскетбольной команды из Канады. Внимание пользователей матч привлек из-за 12-летнего Оливье Риу, рост которого составляет 213 сантиметров.

Мальчик оказался значительно выше своих сверстников, поэтому для того, чтобы забросить мяч в корзину, ему нужно было лишь протянуть к ней руку.

Некоторые пользователи Twitter, где появилось это видео, не захотели поддержать юного баскетболиста. Они были возмущены тем, что дети соревнуются не на равных условиях, сообщает Sky News.

В июне американские ученые назвали самые главные проблемы высоких людей, сообщает «Федеральное агенство новостей». По их словам, они подвержены опасным заболеваниям, которые способствуют уменьшению продолжительности жизни.