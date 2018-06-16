Велопарковку и смотровую площадку оборудуют в тюменском парке

Парк имени Петра Потапова в Тюмени планируют благоустроить. Сумма инвестиций составляет более 18 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, в парке появятся дорожки из брусчатки, тротуары, смотровая площадка, информационные плиты. Также на территории планируют создать несколько композиций из растений и камней, например, из можжевельника или барбариса, сообщает портал «Наш город».

В общей сложности в сквере высадят 12 берез, 30 яблонь, разнообразные кустарники. Также в сквере было установлено видеонаблюдение.

Стоимость всех необходимых работ составит более 18 млн рублей. Подрядчика должны выбрать 18 июня.