Около 27 тыс. детей отдохнут в лагерях Ульяновской области этим летом

Детские лагеря Ульяновской области планируют принять около 27 тыс. школьников в летний сезон 2018 года. Первая смена началась 1 июня, в рамках которой будут работать 436 организаций для отдыха детей.

Как рассказала министр образования и науки региона Наталья Семенова, в каждом из 436 лагерей разработаны качественные тематические и профильные программы, для этого сотрудники проходили курсы повышения квалификации. Ожидается, что в этом году количество профильных смен увеличится в два раза, сообщает 1ul.ru.

Во время летнего отдыха будут проведены специальные языковые смены, смены математического и технического профиля, спортивной направленности и другие. В конце июня откроется губернаторская школа для участников федеральной программы «Кадры будущего для регионов». В ней примут участие около 200 ребят, которые разработают проекты совместно с представителями Агентства стратегических инициатив.

Все лагеря на территории области охраняются чопами или организациями с соответствующими лицензиями на деятельность. Министерство образования и науки Ульяновской области ведет ежедневный мониторинг состояния каждого из 436 лагерей.