Российский омбудсмен посетила украинского заключенного в Омске

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила находящегося в Омске под стражей украинца Дмитрия Штыбликова.

«Сегодня в Омске совместно с и.о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Финогеновым Олегом Михайловичем посетила Штыбликова Дмитрия Анатольевича. Обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медицинской помощи», — написала омбудсмен в Instagram.

В 2017 году Севастопольский суд приговорил Штыбликова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей по подозрению в приготовлении диверсий в Крыму. Штыбликов признал свою вину.

9 июня российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились по телефону, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Позже стало известно, что Татьяна Москалькова встретится с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой 18 июня в Москве.