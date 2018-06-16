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Кинокомиссию создали в Туле при правительстве региона

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Кинокомиссию для развития индустрии кино создали в Туле при правительстве региона. Об этом сообщает организатор фестиваля короткометражных фильмов «ШОРТЫ» Михаил Канаев.

6 июня 2018 года в регионе была создана кинокомиссия, которая направлена на развитие киноиндустрии. Комиссия будет оказывать информационное и организационное содействие кинематографу, съемки и производство которого будет проходить на территории Тульской области, сообщает ИА «Тульские новости».

Помимо этого, комиссия будет заниматься взаимодействием кинокомпаний и органов исполнительной власти области, будет помогать осуществлять производство фильмов в Тульской области.

Как рассказал Михаил Канаев, идея создать комиссию зародилась еще в 2011 году после путешествия. 6 ноября 2015 года был подписан протокол о разработке проекта создания кинокомиссии.

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