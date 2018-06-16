Дирижер Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни

Известный дирижер Геннадий Рождественский скончался в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московской консерватории.

«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Рождественский родился 4 мая 1931 года. Еще до окончания Московской консерватории в Большом театре под его управлением был исполнен балет «Спящая красавица».

В разные годы он руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что Рождественский был выдающимся дирижером, которое многое определил в музыкальном мире России.

«Рождественский был открыт всему новому. Он дружил с Шостаковичем и Прокофьевым», — цитирует Урина ТАСС.

Народный артист СССР, маэстро Владимир Федосеев выразил соболезнования в связи с кончиной дирижера и отметил, что имя Рождественского навсегда останется в музыкальной истории.

«Для меня эта печальная весть стала большой неожиданностью и большим горем», – сказал он, передает «РИА Новости».





