Правительство внесло в Госдуму проект повышения пенсионного возраста

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о пенсионной реформе, согласно которому возраст выхода на пенсию предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

«Цель предлагаемых законопроектом изменений – повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Такая норма существует с 1930-х годов.

Поэтапное повышение

Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Повышать пенсионный возраст будут постепенно – до 2034 года. Также предлагается повысить возраст, по достижении которого назначаются не только страховые, но и другие виды пенсий.

К примеру, в качестве компенсации предлагается предоставить имеющим длительный страховой стаж россиянам право выхода на пенсию на два года раньше (45 лет для мужчин и 40 — для женщин).

Предлагающиеся изменения не затронут жителей страны, чья работа связана с опасными и вредными условиями труда, а также тех, кому пенсию назначают по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Когда рассмотрят законопроект

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ могут рассмотреть до конца весенней сессии. При этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Он также отметил, что понедельник, 18 июня, Совет Думы рассмотрит вопрос и направит законопроект в региональные законодательные собрания.

«Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в первом чтении», — сказал Володин, которого цитирует «РИА Новости».

Цели реформы

Первый вице-премьер Антон Силуанов 14 июня сообщил, что власти планируют увеличить размер реальных пенсий в качестве компенсации от повышения пенсионного возраста. По его словам, если не принимать такое решение, то размер выплат к 2024 сократился бы на треть от прогнозируемого уровня.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также считает, что данная инициатива пойдет на пользу. По ее словам, что повышение пенсионного возраста в России положительно скажется на рынке труда.

С ними согласна и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая заявила, что вопрос повышения пенсионного возраста уже перешел в разряд неотложных.

Поводы для повышения пенсионного возраста

По словам первого замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, за последние 11 лет численность пенсионеров в России выросла на 7 млн человек. При этом в ближайшем будущем, по сдержанному варианту Росстата, ожидается рост числа пенсионеров еще на 6,5 млн граждан. Одновременно с этим сокращается численность россиян трудоспособного возраста.

Кроме того, по словам главы Минтруда Максима Топилина, продолжительность жизни граждан России вырастет в период проведения пенсионной реформы. Он считает, что в 2028–2034 годах россияне будут в среднем жить на 6–7 лет дольше.