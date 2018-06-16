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Пресс–папье наполеоновских времен украли из Павловского дворца

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Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»
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Злоумышленник украл пресс-папье 1814 года изготовления из Павловского дворца-музея в пригороде Санкт-Петербурга. Эксперты оценивают стоимость предмета искусства в 5 млн рублей. 

Об инциденте в субботу, 16 июня, сообщает телеканал «78» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что кражу совершил 31-летний мужчина. Он пробрался на балкон дворца, разбил стекло двери и проник в кабинет «Палатку». Оттуда он украл пресс-папье и сбежал с места преступления.

Полицейские поймали его по горячим следам, продать украденный раритет злоумышленник не успел.

Накануне сообщалось о краже картины художника Бэнкси стоимостью $35 тыс. из музея в канадском Торонто.

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