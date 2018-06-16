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Путин приехал проститься с Говорухиным

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‍Президент России Владимир Путин простился с режиссером Станиславом Говорухиным, ушедшим из жизни 14 июня.

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Церемония состоялась в субботу, 16 июня, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Глава государства возложил к гробу покойного букет бордовых роз, выразил соболезнования его вдове Галине, а также произнес прощальную речь. В ней он сравнил покойного режиссера с дирижером большого симфонического оркестра и отметил его таланты и мастерство.

Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.

Режиссер ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

За день до его смерти в СМИ появлюсь слухи о кончине Говорухина, однако представители культурного деятеля их опровергли.

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