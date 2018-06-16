Французские СМИ назвали Трампа «одиноким ковбоем»

Президента США Дональда Трампа любят выставлять «плохим учеником» в классе западных лидеров, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Однако, по его мнению, на самом деле глава Белого дома в лучших американских традициях воплощает образ «одинокого ковбоя».

По мнению публициста, мир неправильно воспринял известное фото с саммита «большой семерки», на котором Трамп сидит напротив обращенных к нему европейских лидеров.

Земмур отметил, многим хотелось увидеть главу Белого дома «изолированным», «двоечником западного класса», получающим взбучку от своих партнеров. Однако на самом деле снимок изображает американского лидера «одиноким ковбоем», одержавшим победу над злодеями, пишет RT.

Сам американский лидер назвал «плохой фотографией» снимок с саммита G7. Трамп заявил, что «фейковые новости показывают только плохие фотографии». Он также добавил, что у него «прекрасные отношения» с немецким канцлером Ангелой Меркель.