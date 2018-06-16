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Топилин обозначил срок внесения законопроекта по повышению пенсионного возраста в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Законопроект по повышению пенсионного возраста внесут в Госдуму сразу после того, как его рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Соответствующее мнение, как сообщает ТАСС, высказал министр труда Максим Топилин.

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«Нам главное — зафиксировать эту процедуру (рассмотрение на РТК. — Ред.), должны обязательно рассмотреть — это предусмотрено и законодательством, и генеральным соглашением (между работодателями, профсоюзами и кабинетом министров. — Ред.). И сразу внесем», — цитирует главу Минтруда «Интерфакс»

Заседание комиссии состоится в субботу, 16 июня. РТК представляет собой координационный орган в сфере регулирования социально-трудовых отношений, в состав которого входят представители правительства, профсоюзов и работодателей. Вопросы трудовых и социально-экономических отношений не могут вноситься на рассмотрение Госдумы без его одобрения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста 14 июня во время заседания правительства. Предлагается постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Кабмин указывает, что данная мера позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

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