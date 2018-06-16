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Путин призвал регионы не снижать уровень выполнения задач в соцсфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Уровень исполнения задач по социальным показателям в регионах не должен снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стенограмму которой опубликовал сайт Кремля.

«Вы знаете, на что хотел бы обратить внимание, — тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы еще 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в нескольких регионах России в связи с формированием бюджетов снижен уровень выполнения задач в социальной сфере. Кадыров заверил Путина в том, что «в Чечне решаются все социальные вопросы».

Глава Чечни также отметил, что, несмотря на ряд проблем, республика является безопасным и процветающим регионом.

Президент также поздравил Кадырова и всех мусульман страны с праздником Ураза-байрам.

«Хочу поздравить и Вас, и жителей Чечни, вообще Северный Кавказ, где проживают преимущественно мусульмане. Конечно, не только Северный Кавказ, — я поздравляю всех мусульман, и Вас в том числе», — сказал президент.

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