Трамп высказался о фотоснимке с нависшей над ним Меркель

Американский президент Дональд Трамп назвал «плохой фотографией» снимок с саммита «большой семерки». Речь идет о фото, на котором канцлер Германии Ангела Меркель в окружении лидеров других государств, опершись руками на стол, строго смотрит на сидящего перед ней хозяина Белого дома.

Лидер США обвинил в публикации фото «фейковые новости»

В комментарии на странице в Twitter Трамп снова упомянул «фейковые новости».

«Фейковые новости показывают только плохие фотографии с переговоров по соглашениям, на которых я требую того, чего ни один американский президент не попросил бы!» — написал американский лидер. В продолжении политик добавил, что у него «прекрасные отношения» с немецким канцлером, отмечает «Газета.ру».

В подтверждение своих слов Трамп добавил несколько фото, где лидеры стран «большой семерки» запечатлены улыбающимися, пишет РЕН ТВ.

Вызвавший недовольство Трампа снимок сделали сотрудники пресс-службы канцлера Германии на саммите G7, не имеющие отношения к СМИ.

На фото отреагировали и в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась с читателями в Facebook, что сначала подумала о графическом редакторе, который использовали при создании этого снимка. «Впервые видя подобную фотографию, я думаю: «Фотошоп, конечно. Не может такого быть», — написала Захарова в Facebook.

Позже димпломат указала, что достаточно одного фото, чтобы понять, как прошел саммит G7.

Что обсуждают в соцсетях

Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, несколько дней обсуждают в соцсетях. Юзеры считают, что снимок говорит о наличии серьезных разногласий между западными странами, которые, скорее всего, вызвали действия американского лидера.

A single photo captured President Trump's approach to the G-7 Summit https://t.co/nZnEXi8YTI — TIME (@TIME) June 11, 2018

8 июня немецкий министр иностранных дел рассказал, что между Берлином и Вашингтоном существуют серьезные разногласия и власти больше не могут этого замалчивать. 10 июня глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес также подтвердила догадки мировой общественности и заявила, что Трамп «устроил катастрофу» на саммите G7 в Канаде, прошедшем 8–9 июня.