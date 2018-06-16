Команда Трампа саботировала его планы встретиться с Путиным‍

Команда президента США Дональда Трампа проигнорировала его желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь идет о конце 2017 года — тогда американский лидер хотел пригласить президента России в Белый дом. Об этом от источников в Вашингтоне стало известно журналистам The Washington Post.

Желание Трампа встретиться с Путиным проигнорировали его советники

Издание отмечает, что готовиться к встрече с Путиным Трамп распорядился после саммита АТЭС, прошедшего в ноябре 2017 года. Тогда против двустороннего саммита России и США выступили члены американского Совета национальной безопасности.

«После этой встречи президент (Трамп — ред.) сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — признался один из источников.

«Они (советники президента США — ред.) решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он этот вопрос снова»,— приводит газета слова другого источника.

Одновременно источники СМИ признали, что встреча Путина и Трампа могла бы помочь Москве и Вашингтону урегулировать давние разногласия по Украине, Сирии и вопросам кибербезопасности.

Что говорят о встрече Путина и Трампа в Кремле

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали возможность провести встречу в Вене. 10 июня Путин подтвердил эту информацию, отметив, что солидарен со своим американским коллегой по вопросу о необходимости проведения двусторонних переговоров.

Президенты РФ и США могут встретиться уже этим летом, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретной информации о месте и времени проведения переговоров пока нет.

В Белом доме хотят встречи с Путиным

В пятницу, 15 июня, Трамп объявил о том, что вскоре может встретиться с российским лидером. Хозяин Белого дома подтвердил эту информацию американскому телеканалу.

Когда общались президенты

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле 2017 года они провели двухчасовые переговоры во время саммита G20 в Гамбурге. В ноябре 2017 года лидеры встречались на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, однако переговоров по существу тогда не состоялось.