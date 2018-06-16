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«Волосы Пеле» покрыли пляжи Гавайских островов

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Пляжи Гавайских островов усыпали так называемые «волосы Пеле», контакт с которыми опасен мощным кровотечением и воспалением как для людей, так и для животных.

Тропический ад
Лава, пепел, ядовитые выбросы: извержение вулкана на Гавайях

Если данное образование попадает в воду, то она становится непригодной для питья, предупреждает Live Science.

«Волосы Пеле» являются следствием извержения вулкана Килауэа, проснувшегося в начале мая этого года. Длинные и очень тонкие нити вулканического стекла золотистого цвета возникли в результате быстрого охлаждения лавы. Они получили название в честь гавайской богини огня и вулканов Пеле. 

Вулкан Килауэа на Большом острове в штате Гавайи извергается пятую неделю. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре.

Накануне, 15 июня, сообщалось, что извержение привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета.

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В понедельник, 21 мая, стало известно, что потоки лавы преодолели больше 20 км, отделявшие вулкан от побережья, и попали в воды Тихого океана
Фото: REUTERS
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Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована на острове в начале мая, однако ситуация начала резко ухудшаться к середине месяца — в нескольких населенных пунктах была объявлена экстренная эвакуация
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Взрывы лавы в окрестностях населенного пункта Пахоа
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Офицеры национальной гвардии Гавайев замеряют уровень токсичных испарений в воздухе недалеко от населенного пункта Леилани-Эстейтс — его жители были эвакуированы одними из первых
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Попадание раскаленной лавы в соленую воду привело к образованию нового токсичного облака. На фото: местные жители и туристы с борта судна снимают лаву, попадающую в океан
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Извержение сопровождается образованием вулканических трещин и взрывами лавы. В воскресенье, 20 мая, стало известно о первом пострадавшем — брызги раскаленной лавы попали мужчине на ногу, когда он стоял на балконе своего дома
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Журналисты в сопровождении офицеров национальной гвардии снимают поток лавы, который движется вниз, к побережью
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Потоки лавы в окрестностях населенного пункта Пахоа — в 2014 году он уже был уничтожен во время одного из извержений
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Многочисленные вулканические трещины привели к повреждению дорог. Кроме того, разрушено несколько десятков домов, однако страдает от вулканической активности в основном малонаселенная часть острова
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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После того, как лава блокировала одну из дорог, использовавшихся для эвакуации, а специалисты сообщили, что ее поток стал усиливаться, власти предупредили жителей части районов об обязательной эвакуации
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Несмотря на силу извержения, специалисты говорят, что оно вряд ли приведет к человеческим жертвам, поскольку большая часть расположенных поблизости населенных пунктов уже была эвакуирована
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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