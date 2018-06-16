«Волосы Пеле» покрыли пляжи Гавайских островов

Пляжи Гавайских островов усыпали так называемые «волосы Пеле», контакт с которыми опасен мощным кровотечением и воспалением как для людей, так и для животных.

Если данное образование попадает в воду, то она становится непригодной для питья, предупреждает Live Science.

«Волосы Пеле» являются следствием извержения вулкана Килауэа, проснувшегося в начале мая этого года. Длинные и очень тонкие нити вулканического стекла золотистого цвета возникли в результате быстрого охлаждения лавы. Они получили название в честь гавайской богини огня и вулканов Пеле.

Вулкан Килауэа на Большом острове в штате Гавайи извергается пятую неделю. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре.

Накануне, 15 июня, сообщалось, что извержение привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета.