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Британский таблоид выдал снимки из спецлечебниц за будни россиян

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Фото: Depositphotos.com
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Британский таблоид The Sun опубликовал материал о жизни россиян, использовав снимки российского фотографа Дмитрия Маркова, на которых изображены маргиналы из групп поддержки для наркоманов, закрытых спецшкол и даже пациенты инфекционных диспансеров.

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Как сообщает 16 июня телеканал «Звезда», фотографии Марков сделал для своей фотокниги «#Черновик», в которой повествуется о жизни людей, «по каким-то причинам оказавшихся за бортом жизни».

Сам фотограф, комментируя ситуацию в Facebook, заявил, что британские журналисты даже не получили от него разрешения на публикацию кадров.

«Написали, что хотят опубликовать несколько фотографий и рассказать про книгу. Я им причем даже разрешения не дал, написал только, что согласен обсудить. Потом вообще пропали, а сегодня эта шляпа выходит», — отметил он.

Марков добавил, что после требования удалить материал представители издания предлагали исправить текст и заплатить ему. На момент публикации новости статья под названием «Невероятные снимки на IPhone показывают безнадежность жизни в российской глубинке» все-таки была удалена.

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