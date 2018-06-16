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Британские подростки уничтожили уникальный геологический памятник

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В британском графстве Северный Йоркшир подростки-вандалы уничтожили древний геологический памятник возрастом 320 млн лет. Речь идет об одном из «балансирующих камней Бримхэма». 

Конструкцию формировали вода, морозы и ветра, подтачивая основание скал. Многие туристы съезжались сюда специально, чтобы посмотреть на это чудо «природной стойкости».

За сталкиванием валунов были замечены пять подростков. При этом свои имена хулиганы нацарапали на скалах неподалеку, теперь их ищет полиция.

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