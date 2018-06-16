Россия почти в два раза сократила вложения в гособлигации США в апреле

Размер вложений России в американские казначейские бумаги снизился в апреле почти в два раза, это следует из опубликованных сайтом министерства финансов США данных. Так, в четвертом месяце 2018 года РФ снизила вложения в долговые государственные бумаги США на $47,5 млрд до $48,7 млрд.

Сейчас Россия находится на 22-месте в рейтинге стран – держателей госдолга США. Ранее Москва находилась на 16-м месте, передает телеканал «Звезда».

Обсуждение возможных санкций США против госдолга России

В конгрессе США звучали предложения ввода санкций против российских финансовых институтов, предлагалось в течение шести месяцев запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против российских банков. Назывались крупнейшие финансовые институты: Сбербанк, Банк Москвы, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Однако президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций, которые могли коснуться госдолга. В апреле американский Минфин заявил, что этом негативно скажется не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

Реакция российских законодателей

Комментируя решение России избавиться от государственных долговых бумаг США, российский сенатор Алексей Пушков назвал этот шаг логичным.

«Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов — почти на 50 процентов. Логичное решение», – написал законодатель в Twitter.

В США говорят об угрозе дефолта

«Долговая бомба» США может взорваться через восемь–десять лет, если власти не пойдут на сокращение госрасходов, об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.

Он объяснил, что каждый день отказа от сокращения расходов лишает США вариантов решения проблемы.

По словам Биггса, бюджетные ассигнования в 2018 году составили $1,3 трлн. При этом для благополучного состояния экономики они не должны превышать $700 млрд. Политик отметил, что страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги.

Размер государственного долга США

В настоящее время госдолг США превышает $20 трлн, треть от этой суммы приходится на страны–инвесторы, отмечает «Газета.ру». Китай владеет облигациями на $1,18 трлн, Япония – $1,03 трлн, в распоряжении Ирландии $300,4 млрд.