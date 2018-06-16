Кристина Агилера инкогнито выступила в метро Нью-Йорка

Певица Кристина Агилера в компании известного американского телеведущего Джимми Фэллона спустилась в метро Нью-Йорка, где выступила под видом уличного музыканта.

Ролик необычного концерта опубликован на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Для того, чтобы пассажиры не узнали известную артистку, на Агилеру надели темные очки и шляпу, которая фактически закрывала всё лицо.

Однако, несмотря на маскировку, пассажиры всё-таки разоблачили певицу, которая обладает узнаваемым и необычным голосом.

В метро Агилера исполнила хит Ареты Франклин «Freedom». Вокруг выступающих начала понемногу собираться толпа, на кадрах видно, что некоторые поражены голосом певицы и явно не могут понять действительно ли перед ними Агилера.

Чтобы рассеять сомнения окончательно, во время исполнения собственной композиции «Fighter», Агилера и Фэллон разоблачились.

После этого толпа заметно выросла, пораженные пассажиры начали снимать происходящее на мобильные телефоны.

12 июня сообщалось, что российский хоккеист окунул Джимми Фэллона лицом в Кубок Стэнли.