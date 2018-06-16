Прямой эфир

Кристина Агилера инкогнито выступила в метро Нью-Йорка

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Кристина Агилера в компании известного американского телеведущего Джимми Фэллона спустилась в метро Нью-Йорка, где выступила под видом уличного музыканта.

Ролик необычного концерта опубликован на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Для того, чтобы пассажиры не узнали известную артистку, на Агилеру надели темные очки и шляпу, которая фактически закрывала всё лицо.

Однако, несмотря на маскировку, пассажиры всё-таки разоблачили певицу, которая обладает узнаваемым и необычным голосом.

В метро Агилера исполнила хит Ареты Франклин «Freedom». Вокруг выступающих начала понемногу собираться толпа, на кадрах видно, что некоторые поражены голосом певицы и явно не могут понять действительно ли перед ними Агилера.

Чтобы рассеять сомнения окончательно, во время исполнения собственной композиции «Fighter», Агилера и Фэллон разоблачились.

После этого толпа заметно выросла, пораженные пассажиры начали снимать происходящее на мобильные телефоны.

12 июня сообщалось, что российский хоккеист окунул Джимми Фэллона лицом в Кубок Стэнли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кристину Агилеру не пускали в Кремль
Кристину Агилеру не пускали в Кремль
Американская певица не могла попасть на вручение Российской национальной музыкальной премии
Овечкин опустил лицо комика в Кубок Стэнли с шампанским

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017