Китай объявил о вводе пошлин на 659 товаров из США

Минфин Китая объявил о введении 25% пошлин на 659 американских товаров в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа.

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $50 млрд», —цитирует «РИА Новости» заявление министерства.

На 545 товаров на сумму около $34 млрд пошлины вступят в силу 6 июля. Дата начала действия пошлин на оставшиеся товары будет объявлена позднее.

15 июня Трамп объявил о вводе 25% пошлин на товары из Китая. Это скажется на десятой части всего китайского импорта в США.

Причиной для такого решения американский лидер назвал «похищение Китаев интеллектуальной собственности».

В свою очередь Пекин пообещал аналогичные и незамедлительны меры на действия США. Также в КНР отметили, что «все экономические и торговые достижения, достигнутые между двумя станами, потеряют силу».

В начале мая Вашингтон и Пекин провели переговоры по прекращению торговой войны.

Кроме того, по словам представителя госдепа Хизер Науэрт перед введением китайских пошлин, высокопоставленные чиновники США и КНР провели переговоры.

1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.