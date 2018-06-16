Прямой эфир

Китай объявил о вводе пошлин на 659 товаров из США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин Китая объявил о введении 25% пошлин на 659 американских товаров в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа.

Стальной занавес
К чему могут привести новые американские пошлины

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $50 млрд», —цитирует «РИА Новости» заявление министерства.

На 545 товаров на сумму около $34 млрд пошлины вступят в силу 6 июля. Дата начала действия пошлин на оставшиеся товары будет объявлена позднее.

15 июня Трамп объявил о вводе 25% пошлин на товары из Китая. Это скажется на десятой части всего китайского импорта в США.

Причиной для такого решения американский лидер назвал «похищение Китаев интеллектуальной собственности».

В свою очередь Пекин пообещал аналогичные и незамедлительны меры на действия США. Также в КНР отметили, что «все экономические и торговые достижения, достигнутые между двумя станами, потеряют силу».

В начале мая Вашингтон и Пекин провели переговоры по прекращению торговой войны.

Кроме того, по словам представителя госдепа Хизер Науэрт перед введением китайских пошлин, высокопоставленные чиновники США и КНР провели переговоры.

1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон ввел пошлины на китайские товары
Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017