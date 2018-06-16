ФИФА расследует ситуацию с низкой явкой фанатов на матч ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) разбирается в причинах низкой посещаемости матча сборными Уругвая и Египта в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу, 15 июня, «Спорт-Экспресс».

«На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет - Уругвай в продаже не было. Учитывая сложившуюся ситуацию, я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос», – заявил изданию заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

На матче между командами Уругвая и Египта присутствовало 27 015 человек, когда арена в Екатеринбурге вмещает 35 тыс. зрителей.

13 июня сообщалось, что ФИФА заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Для сравнения: на ЧМ-2014 в Бразилии Международная федерация футбола заработала $4,8 млрд, на ЧМ-2010 в ЮАР — $3,9 млрд, а на ЧМ-2006 в Германии — €1,9 млрд.