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Посольство России примет участие в первом ЧМ по футболу среди дипмиссий в США

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Фото: TASS/ZUMA/Yang Chenglin
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В Вашингтоне пройдет первый чемпионат мира по футболу среди диппредставительств. Посольство РФ также примет в нем участие. Об этом сообщили российские дипломаты.

«В Вашингтоне состоится первый чемпионат мира среди посольств стран — участниц ЧМ-2018. На групповом этапе команда посольства России сыграет с коллегами из Уругвая, Германии и Мексики. Постараемся не подвести», –– говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщает ТАСС, турнир пройдет с 17 июня по 14 июля. В нем примут участие 16 команд, которые уже разделены на четыре группы. Россия вошла в группу А, где сразится с Мексикой, Германией и Уругваем. В группу B попали Англия, Колумбия, Бельгия и Панама. В группу C – Австралия, Франция, Перу и Дания. В последнюю, четвертую группы D вошли Бразилия, Аргентина, Швейцария и Бразилия.

Стартует чемпионат с матча России и Уругвая.

26 июня россияне встретятся с мексиканцами, 30 июня — с немцами.

В четверг в России стартовал ЧМ по футболу. В первом матче россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Мундиаль проходит в 11 городах РФ и завершится 15 июля.

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