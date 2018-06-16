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Лечение рака желудка хирурга-онколога Павленко дало первые результаты

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Фото: Проект «Жизнь человека»
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Лечение редкого рака желудка химиопрепаратами позволило вполовину уменьшить опухоль врача Андрея Павленко. Об этом сообщил в пятницу, 15 июня, сам хирург-онколог в своем проекте «Жизнь человека».

«Результат химиотерапии — первичная опухоль уменьшилась на 50%, наблюдается регресс опухоли в лимфоузлах. Отдаленных метастазов нет», — сообщает он.

В своем проекте Павленко рассказывает, что с ним происходит, и о трудностях, с которыми сталкивается человек, который знает о раке всё.

26 апреля врачи онкоцентра клиники Пирогова в Санкт-Петербурге побрились налысо, чтобы поддержать своего коллегу, заведующего центром Андрея Павленко, у которого диагностировали рак желудка третьей стадии.

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