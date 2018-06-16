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Посольство РФ указало на предвзятое отношение британских пограничников к гражданам РФ

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Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев
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Предвзятое отношение британских пограничников к гражданам РФ стало поводом для обращения посольства России в МВД Великобритании. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил представитель дипломатического представительства РФ.

«После провокации в Солсбери и соответствующих антироссийских заявлений премьер-министра Великобритании такого рода, отнюдь не рутинные, проверки и допросы, вплоть до многочасовых задержаний взрослых и детей, стали проводиться в такой форме», — говорится в сообщении.

При этом ответ из МВД Великобритании в посольстве назвали формальной отпиской, утверждающей, что идут рутинные проверки.

«Письмо на бланке Хоум оффиса, адресованное посольству, состоит из трех предложений, не содержит подписи и, по сути, является отпиской», — отмечает пресс-служба представительства.

Обострение отношений двух стран началось после того, как британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

11 июня представитель российского посольства в Лондоне в очередной раз указал на бездоказательность утверждений Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей.

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