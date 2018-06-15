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Роботы казанских ученых смогут сыграть с людьми через 5-10 лет

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Казанском государственном университете разрабатываются роботы, которые смогут сыграть с людьми уже через пять-десять лет. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили источники на кафедре интеллектуальной робототехники КФУ.

Такую оценку он дал после матча команд роботов Высшей школы информационных технологий и информационных систем (ИТИС) и Инженерного института КФУ.

«Месяц назад они еще не умели ходить по полу. Теперь научились, научились распознавать мяч», – цитирует ТАСС одного из организаторов матча, Андрея Фадеева из КФУ.

Отмечается, что сами машины были не выше колена и были напечатаны на 3D-принтерах и себестоимость одного робота составила 100 тыс. рублей.

4 июня сообщалось, что ученые из Южной Кореи и США создали «нервную систему» для роботов с помощью который машины смогут почувствовать прикосновение.

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